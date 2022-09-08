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Спорт

Косторная рассказала о необходимости длительной реабилитации после операции

Алена Косторная заявила, что будет восстанавливаться после операции на бедре полгода

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Российская фигуристка Алена Косторная будет восстанавливаться после перенесенной операции на бедре около полугода. О необходимости длительной реабилитации спортсменка рассказала ТАСС.

«Завтра выписываюсь, но уже скоро, через три недели, лягу обратно на реабилитацию. В целом восстановление займет около полугода», — заявила Косторная. Спортсменка перенесла операцию 6 сентября.

О проблемах Косторной со здоровьем стало известно 8 августа. По словам тренера спортсменки Елены Буяновой, хирургическое вмешательство было связано с повреждением бедра.

В июле 2020-го Косторная покинула группу Этери Тутберидзе и начала тренировки под руководством Евгения Плющенко. В марте 2021-го спортсменка вернулась в «Самбо-70», а через год перешла в ЦСКА к Буяновой. На счету Косторной золото чемпионата Европы-2020 в одиночном катании.

Алексей Гусев
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