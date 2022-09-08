Лебедев оценил пародию Гудкова на клип «Я русский»

Блогер Лебедев оценил пародийный клип Гудкова «Я узкий» фразой «просто смешно»

Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев оценил фразой «просто смешно» пародийный ролик комика Александра Гудкова «Я узкий», высмеивающий клип исполнителя Shaman «Я русский». Своим мнением он поделился в видеообзоре новостей, опубликованном на его YouTube-канале.

«Гудков (...) снял клип-пародию "Я узкий", где он показывает, какой он узкий, собственно, физически. Почему бы и нет. Это просто пародия. Просто смешно. Просто Гудков не может не хайповать на том, что является модным», — сказал Лебедев.

Он также назвал клип Shaman «здоровым патриотическим продуктом» в «хорошей упаковке».

Ранее сообщалось, что Гражданский комитет России написал заявление в Генпрокуратуру на Гудкова за клип «Я узкий». Председатель организации Артур Шлыков попросил завести в отношении комика уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». По этой статье Гудкову может грозить штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок от двух до пяти лет тюрьмы.

Shaman — творческий псевдоним музыканта Ярослава Дронова, под которым он работает с 2020 года. Исполнитель участвовал в проектах «Голос» и «Фактор А». Известность ему принес клип «Я русский», премьера которого состоялась 22 июля 2022 года. Видеоролик набрал более 13 миллионов просмотров на платформе YouTube, попав в топ-100 лучших клипов мира.