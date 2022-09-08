Изучено влияние сокращения времени в социальных сетях на психическое здоровье

Journal of Public Health:отказ от социальных сетей на 30 минут в день сократили депрессию

Исследователи из Рурского университета Бохума изучили влияние сокращения времени в социальных сетях на психическое здоровье. Результаты работы опубликованы в Journal of Public Health.

В ходе эксперимента ученые набрали 642 добровольца, распределив их в четыре группы и наблюдая четыре недели. В первой группе были люди, сократившие свое пребывание в социальных сетях на 30 минут в день. Во второй группе увеличили количество физической активности на 30 минут в день. Третьей группе дали те же условия, что в первой и второй, но попросили сократить использование социальных сетей. Четвертая группа была контрольной.

Оказалось, что наибольшее ментальное благополучие испытывали участники из третьей группы: у них повысила общая удовлетворенность жизнью и сократились симптомы депрессии. Такой эффект сохранился даже спустя шесть месяцев после окончания испытаний.

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