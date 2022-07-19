Выявлено воздействие витамина В6 на ментальное здоровье

В Университете Рединга выявили способность витамина В6 снижать тревожность

Команда специалистов из Университета Рединга выявила воздействие высоких доз витамина В6 на ментальное здоровье. Оказалось, что дополнительный прием этого соединения позволит снизить риск заболевания депрессией и уменьшить тревожность. Выводы работы опубликованы в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

В исследовании приняли участие 300 человек, части из которых назначили употребление витамина В6, а другой — В12. Обе группы принимали дозировку, значительно превышающую рекомендуемую суточную норму (примерно в 50 раз больше). Также присутствовала контрольная группа, которой давали плацебо. Результаты показали, что витамин В12 оказывал незначительный эффект по сравнению с плацебо, однако витамин В6 демонстрировал статистически ощутимую разницу. У испытуемых, принимавших витамин В6, повышался уровень гамма-аминомасляной кислоты, отвечающей за блокировку нервных импульсов в мозгу. Это подтверждает гипотезу о способности данной добавки снизить проявление беспокойства и тревожности.

В феврале 2021 года японские специалисты из Университета Хиросимы заметили, что витамин В6, содержащийся в бананах и рыбе, может сдержать цитокиновый шторм у пациентов с тяжелой формой COVID-19.