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Выявлено воздействие витамина В6 на ментальное здоровье

В Университете Рединга выявили способность витамина В6 снижать тревожность

Фото: Unsplash

Команда специалистов из Университета Рединга выявила воздействие высоких доз витамина В6 на ментальное здоровье. Оказалось, что дополнительный прием этого соединения позволит снизить риск заболевания депрессией и уменьшить тревожность. Выводы работы опубликованы в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental.

В исследовании приняли участие 300 человек, части из которых назначили употребление витамина В6, а другой — В12. Обе группы принимали дозировку, значительно превышающую рекомендуемую суточную норму (примерно в 50 раз больше). Также присутствовала контрольная группа, которой давали плацебо. Результаты показали, что витамин В12 оказывал незначительный эффект по сравнению с плацебо, однако витамин В6 демонстрировал статистически ощутимую разницу. У испытуемых, принимавших витамин В6, повышался уровень гамма-аминомасляной кислоты, отвечающей за блокировку нервных импульсов в мозгу. Это подтверждает гипотезу о способности данной добавки снизить проявление беспокойства и тревожности.

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Елена Апазиди
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