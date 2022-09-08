Директор Костюшкина похвалил приставов после объявления Монеточки в розыск

Концертный директор певца Стаса Костюшкина высказался об объявленной в розыск Монеточке

Концертный директор певца Стаса Костюшкина высказался об объявленной в розыск артистке Монеточке и похвалил приставов. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Деньги она [Монеточка] не заплатила. Ну, и, видимо, наши приставы совершенно потрясающе работают. Молодцы», — заявил Сергей Комисаров.

Монеточку объявили в розыск из-за невыплаты певцу Стасу Костюшкину полумиллиона рублей. Уточняется, что исполнительница проиграла музыканту в суде в апреле этого года. Бывший солист группы «Чай вдвоем» подал иск на артистку после выхода ее композиции «Мама, я не зигую», утверждая, что песня является плагиатом его трека «Женщина, я не танцую». Позже Монеточка покинула Россию и вместе с мужем обосновалась в другой стране, где родила дочь.

Певица, узнав о том, что она объявлена в розыск, заявила, что полностью оплатила штраф. Монеточка выложила скриншоты чеков о погашении судебных задолженностей и отметила, что ей бы хотелось поскорее забыть эту ситуацию.