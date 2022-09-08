Apple перестала продавать 4G-смартфоны

The Verge: Apple прекратила продавать iPhone с поддержкой 4G

Apple прекратила продажу смартфонов, поддерживающих работу только в сетях четвертого поколения. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты тематического медиа обратили внимание, что сразу после презентации новых смартфонов Apple обновила свой интернет-магазин. Авторы заметили, что компания оставила в продаже только телефоны с поддержкой 5G — таким образом, корпорация перестала продавать модели с поддержкой исключительно устаревшего стандарта.

Так, судя по сайту Apple, для приобретения оказались доступны iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 и iPhone SE второго поколения. Последним телефоном, который не поддерживал работу в сетях пятого поколения, был популярный iPhone 11, вышедший в 2019 году.

По словам журналистов, исчезновение 4G-смартфонов из интернет-магазина Apple не означает, что эти аппараты пропадут с рынка. Телефоны можно будет в течение какого-то времени приобрести у официальных партнеров Apple и на других площадках. «Хорошая новость заключается в том, что они, скорее всего, будут доступны со скидкой», — подчеркнули авторы.

Ранее стало известно, что Apple прекратила продажи популярных iPhone 2019 и 2021 годов выпуска. Страницы с iPhone 11 и iPhone 13 Pro были удалены с сайта американской корпорации.