Заслуженный тренер России нашел применение Федотову в армии

Тренер Юрий Новиков заявил, что отправил бы хоккеиста Ивана Федотова как разведчика в НХЛ

Заслуженный тренер России Юрий Новиков нашел применение хоккеисту Ивану Федотову в армии. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Я бы зачислил Федотова в ГРУ и отправил бы его как разведчика в НХЛ. Сегодня хоккеисты — единственный мостик между Россией и Америкой», — заявил тренер. Он добавил, что считает несправедливым отправку вратаря в армию, добавив, что хоккейное сообщество должно ему помочь.

1 июля Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Он должен был улететь в США, чтобы со следующего сезона выступать за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс».

Позднее стало известно, что Федотова доставили в учебную часть Военно-морского флота России для прохождения срочной службы. Он принял присягу в закрытом режиме 13 июля. Федотов выразил желание поскорее разрешить данную ситуацию и послужить стране в качестве хоккеиста.

