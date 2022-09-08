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Следователи предъявили обвинение двум мужчинам в резонансном убийстве в Ялте

СКР предъявил обвинение двум мужчинам в убийстве жителя Ялты, вызвавшем протесты людей

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение двум мужчинам 37 и 38 лет в убийстве 34-летнего жителя Ялты, вызвавшего общественный протест в городе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Республике Крым и городу Севастополю.

Фигурантам дела вменяется совершение преступления в составе группы. По данным следствия, в ночь на 6 сентября компания знакомых распивала спиртное в местном кафе. Там между ними произошел конфликт. На улице двое мужчин избили третьего, потом насильно посадили в машину и увезли. У остановки «Ливадия-2» обвиняемые нанесли оппоненту многочисленные ножевые ранения, от которых он скончался в больнице.

На допросе один из фигурантов дела полностью признал свою вину. Суд взял под стражу обвиняемого, в отношении его сообщника также решается вопрос об аресте.

В 2001 году один из них был осужден на 10 лет за хищение имущества путем мошенничества, отметили в СКР.

Погибший — Сергей Сухов был спокойным и неконфликтным молодым человеком, рассказала его подруга. По ее словам, один из обвиняемых Кирилл Гонтаренко был с детства знаком с Суховым.

По данным Telegram-канала Baza, к убийству причастны Владимир Кикавец и командир взвода Алупкинской роты спецназа Гонтаренко, которого полиция отпустила, но после протестов вновь задержала.

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Любовь Ширижик
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