Полиция задержала всех участников резонансного убийства в Ялте

Полиция Ялты задержала всех участников убийства, после которого россияне вышли на протест

Полиция в Ялте задержала всех участников резонансного убийства, после которого россияне вышли на протест к зданию местного МВД с требованием о справедливом расследовании преступления. Об этом в четверг, 8 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Республике Крым.

По данным агентства, полицейские задержали двоих подозреваемых в нанесении множества ножевых ранений мужчине. Пострадавший умер в больнице, в таком случае данное преступление по своей тяжести является подследственностью Следственного комитета России. В МВД отметили, что уже передали все собранные материалы в ведомство.

Ранее сообщалось, что в Ялте россияне вышли на протест и добились задержания одного из фигурантов дела об убийстве.

Преступление произошло во вторник, 6 сентября: трое жителей Ялты распивали спиртное. Между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил множественные удары ножом. Двое других мужчин привезли его на автомобиле в больницу, после чего скрылись. Позже потерпевший 34-летний Сергей Сухов скончался в больнице. Выяснилось, что конфликт у него произошел с 37-летним Владимиром Кикавцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кириллом Гонтаренко. Полиция задержала Кикавца, но отпустила Гонтаренко: он утверждал, что только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем. Однако жители добились того, чтобы его задержали.