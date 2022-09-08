Стали известны подробности о жертве резонансного убийства в Ялте

Ялтинцы назвали убитого в потасовке в Ялте мужчину неконфликтным

Ялтинцы назвали погибшего в потасовке у городского «Автокафе» Сергея Сухова спокойным и неконфликтным молодым человеком. По их словам, он был дружелюбным и общительным, именно поэтому горожане сплотились после того, как мужчина был убит. В разговоре с «Лентой.ру» о погибшем рассказали его подруги.

Подруга Сергея Анна Демидова отметила, что мужчина был известен своим дружелюбием. «У него очень много друзей, поэтому такая поддержка от местных. Также знали и [фигуранта дела] Кирилла Гонтаренко. Много людей от него пострадали, но все боялись идти в полицию», — высказалась она.

Самое поразительное, что Кирилл Гонтаренко знал Сергея с детства. Стройгородок — это как одна семья, там все друг друга знают. Сергей был обычным парнем, работал, гулял с девчонками, занимался спортом Анна Демидова жительница Ялты

Сергей работал в охране, рассказала женщина. Последнее местом его работы было кафе Hungry Bird в поселке Симеиз. Другая подруга Сергея Сухова Екатерина Лазуро подтвердила эту информацию и сказала, что на мужчину никогда не было жалоб со стороны руководства и посетителей.

«Сережа самый простой парень, работал охранником в одном из заведений Ялты. Добрейшей души человек, веселый и абсолютно неконфликтный. Никогда никого не обидел. Никому не сделал ничего плохого. Его все знали, ведь поселок у нас маленький. Мы все выросли в одном дворе, учились в одной школе, ходили на один пляж и дискотеку — с ним никогда не было никаких проблем», — отметила собеседница «Ленты.ру».

Убийство произошло во вторник, 6 сентября. Трое жителей Ялты распивали спиртное, между двумя из них произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил множественные удары ножом. Двое других мужчин привезли его на автомобиле в больницу, после чего скрылись. Позже потерпевший 34-летний Сергей Сухов скончался в больнице. По данным Telegram-канала Baza, конфликт у него произошел с 37-летним Владимиром Кикавцом и командиром взвода Алупкинской роты специального назначения КРОО «СВ СПНО РК» Кириллом Гонтаренко. Сначала полиция задержала Кикавца, но отпустила Гонтаренко: он утверждал, что только присутствовал при конфликте, но не участвовал в нем.

Жители Ялты вышли на протест и добивались задержания второго фигуранта дела об убийстве. Полиция позже сообщила о его задержании.