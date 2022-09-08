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Зампостпреда России сыронизировал о реакции Запада на запрос Совбеза по Украине

Полянский: западные дипломаты «обрадовались» запросу России заседания Совбеза по Украине
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: МИД России / Global Look Press

Западные дипломаты в Совете безопасности ООН «обрадовались» тому, что Россия запросила заседание по проблеме поставок вооружения Украине. Об их реакции с иронией написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Пора нашим коллегам обсуждать реальные проблемы, а не сегодняшнюю высосанную из пальца "фильтрацию". По лицам было видно, что наш сюрприз их порадовал», — заявил дипломат.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия запросила проведение заседания Совбеза по проблеме западных поставок вооружений на Украину в четверг, 8 сентября. По его словам, Москва выступает за то, «чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах».

Небензя также назвал дезинформацией обвинения в адрес Москвы со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила Россию в создании «фильтрационных лагерей».

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Марина Совина
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