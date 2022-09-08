Постпред при ООН Небензя счел заседание СБ ООН по Украине вехой в антироссийской кампании

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя счел созванное США и Албанией заседание СБ ООН по Украине вехой в кампании антироссийской пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Тактика Запада, ведущего на Украине гибридную войну против России до последнего украинца, нам понятна — любым способ очернить РФ и проводимую нами специальную военную операцию», — добавил он.

Небензя также назвал дезинформацией обвинения в адрес Москвы со стороны американской коллеги Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила Россию в создании «фильтрационных лагерей». «Я бы хотел спросить нашу американскую коллегу: сюжет какого фильма ужасов она нам сегодня пересказывала? Мы такого фильма не видели. Это фильм, подготовленный украинским министерством пропаганды?» — заявил он.

Ранее США и Албания запросили новое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Ожидается, что заседание состоится 7 сентября. По данным РИА Новости, оно уже было внесено в график организации. Это будет второе заседание по этой теме за два дня.

