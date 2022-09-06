Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа дата нового заседания Совбеза ООН по Украине

Албания и США запросили новое заседание Совбеза ООН по Украине на 7 сентября

Фото: Jeenah Moon / Reuters

США и Албания запросили новое заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине. Дату назвал РИА Новости источник в Совбезе.

Собеседник агентства рассказал, что заседание состоится 7 сентября. Отмечается, что оно уже было внесено в график организации. Это будет второе заседание по этой теме за два дня.

Ранее постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, председательствующий в Совбезе ООН, заявил, что заседание СБ по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне. Он подчеркнул, что на мероприятие приглашены главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
США заявили о планах Индии обсуждать потолок цен на российскую нефть
Владельца «золотого Стечкина» арестовали за организацию банды
Исследована эмоциональность равнодушных к природе людей
В Италии раскритиковали договор Германии и Франции по газу и электроэнергии
Стало известно о сомнениях ЕС относительно ограничения цены на российский газ
Главный поставщик газа Великобритании запросил многомиллиардные кредиты
Эмили Ратаковски снялась в красном бикини на пляже
Стало известно о просьбе Венгрии снять санкции с трех российских миллиардеров
В США допустили долгое отсутствие своего посла в России
Экс-глава ЕКА оценил сотрудничество России и Запада
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.