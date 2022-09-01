Лаврова пригласили на заседание Совбеза ООН по Украине

Постпред де Ривьер: Лавров приглашен на заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября

Заседание Совбеза ООН по Украине 22 сентября пройдет на министерском уровне. Об этом заявил постпред Франции при ООН Николя де Ривьер, председательствующий в Совбезе всемирной организации в сентябре. сообщает ТАСС.

Де Ривьер отметил, что при участии многих министров встреча, как ожидается, затронет все параметры ситуации вокруг Украины.

Он подчеркнул, что на мероприятие приглашены главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба. «Российский министр будет приглашен по умолчанию. Поскольку встреча проводится по Украине, то украинский министр также будет приглашен», — сказал де Ривьер.

Ранее первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН на 23 августа, оно будет посвящено ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

