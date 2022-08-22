Совбез ООН проведет заседание по ситуации на ЗАЭС

Полянский сообщил, что Россия запросила заседание Совбеза ООН по ЗАЭС на 23 августа

Москва запросила срочное заседание Совбеза ООН на 23 августа, оно будет посвящено ситуации вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил первый заместитель представителя России при ООН Дмитрий Полянский в личном Telegram-канале.

«В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нем генсека ООН [Антониу] Гутерриша», — сообщил он. Он добавил, что Совбез проведет заседание в 22:00 по московскому времени.

Ранее президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе совместной беседы призвали к обеспечению безопасности на ЗАЭС. Также лидеры заявили о важности скорейшего визита представителей МАГАТЭ «для выяснения состояния систем безопасности».

11 августа в администрации Запорожской области сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов ЗАЭС. Позднее стало известно, что в результате обстрелов украинской армии были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.