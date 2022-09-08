Небензя: Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение поставок западных вооружений Украине

Россия запрашивает проведение заседания Совбеза ООН по проблеме западных поставок вооружений на Украину в четверг, 8 сентября. Об этом заявил в среду постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя, сообщает ТАСС.

По словам Небензи, Москва выступает за то, «чтобы говорить о реальных, а не выдуманных проблемах». «И раз уж мы потеряли сегодня время, обсуждая очередные домыслы и фантазии, то предлагаем завтра обсудить настоящую угрозу международному миру и безопасности», — сказал он на заседании Совбеза ООН в среду, 7 сентября, подразумевая возможные последствия поставок иностранными государствами вооружений Киеву.

В качестве докладчиков Россия хотела бы видеть «заместителя генсекретаря ООН по вопросам разоружений Идзуми Накамицу, а также представителей гражданского общества», добавил дипломат.

Ранее Василий Небензя счел созванное 7 сентября США и Албанией заседание СБ ООН по Украине вехой в кампании антироссийской пропаганды. По его словам, тактика Запада заключается в том, чтобы любым способом очернить Россию и ее спецоперацию на Украине.