В Совбезе ООН почтили память Елизаветы II минутой молчания

Постпред РФ в ООН Небензя выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II

Совет Безопасности ООН провел минуту молчания в память о королеве Великобритании Елизавете II, сообщает ТАСС.

В начале заседания председатель СБ ООН в сентябре, постоянный представитель Франции при ООН Николя Ривьер выразил британцам соболезнования от лица членов Совбеза. Затем он призвал всех подняться и почтить память британской королевы, после чего последовала минута молчания.

Постпред России при ООН Василий Небензя также прокомментировал смерть королевы Великобритании Елизаветы II. Он выразил соболезнования в связи с ее смертью.

«Господин председатель, прежде всего позвольте выразить искренние соболезнования Соединенному Королевству, народу этой страны в связи с кончиной монарха, королевы Елизаветы II», — заявил он в начале выступления на заседании СБ ООН.

О смерти Елизаветы II стало известно 8 сентября. Утром Букингемский дворец сообщил, что за королевой установили медицинское наблюдение из-за ухудшения состояния здоровья. В Балморал, где она провела последние недели жизни, приехали ее дети и внуки.

Королем Великобритании стал 73-летний сын Елизаветы II Чарльз. Он и его супруга, королева-консорт Камилла останутся на ночь в замке Балморал, где сегодня днем скончалась Елизавета II. Они вернутся в Лондон в пятницу, 9 сентября.