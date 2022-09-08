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Минобороны России озвучило потери ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

В Минобороны РФ заявили, что на Николаево-Криворожском направлении ВСУ потеряли 190 солдат
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

На Николаево-Криворожском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми 190 военнослужащих. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По словам представителя оборонного ведомства, такие потери ВСУ понесли за минувшие сутки. Также Конашенков озвучил число уничтоженной украинской техники.

«Противник за сутки потерял 2 танка, 6 боевых машин пехоты и 5 других бронированных машин, 7 пикапов с крупнокалиберными пулеметами», — сообщил представитель Минобороны.

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В оборонном ведомстве отметили, что в связи с большими потерями в подразделениях, составлявшими основу ударной группировки, наступательных действий ВСУ не проводили.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

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Валерий Розенберг
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