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Спорт

Стали известны новые подробности увольнения Тухеля из «Челси»

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель просил руководство дать ему время для работы с командой

Фото: Jason Cairnduff / Reuters

Стали известны новые подробности увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера «Челси». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, Тухель прибыл утром на базу клуба, чтобы обсудить поражение «Челси» от загребского «Динамо» в первом туре Лиги чемпионов. На тренировке немецкому специалисту объявили, что он освобожден от обязанностей главного тренера.

Тухель просил дать ему больше времени для работы с командой, однако руководство клуба ответило, что времени не осталось. Немец собрал вещи и покинул тренировочный центр.

Об увольнении Тухеля клуб объявил 6 сентября. Сообщалось, что причина отставки тренера связана не с результатами «Челси», а с категорическим отказом Тухеля от трансфера португальского форварда Криштиану Роналду.

Ксения Курашкина
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