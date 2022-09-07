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Спорт

«Челси» уволил главного тренера

Лондонский «Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера

Фото: Antonio Bronic / Unsplash

Немец Томас Тухель уволен с поста главного тренера лондонского «Челси». Об этом в среду, 7 сентября, сообщается на сайте клуба.

«Челси» поблагодарил специалиста и членов его штаба за проделанную работу. «Томас займет заслуженное место в истории клуба после побед в Лиге чемпионов, Суперкубке и клубном чемпионате мира», — гласит заявление лондонцев.

6 сентября «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, проходившая в столице Хорватии, завершилась победой хозяев со счетом 1:0. После шести туров Английской премьер-лиги лондонцы занимают 6-е место в таблице чемпионата, имея в активе три победы при двух поражениях и одной ничьей.

Тухель подписал контракт с «Челси» в январе 2021 года. Под руководством немецкого специалиста синие побеждали в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, а также выиграли клубный чемпионат мира.

Андрей Стрельцов
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