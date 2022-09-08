В МИД назвали причину наступления ВСУ на харьковском направлении

Захарова: наступление ВСУ под Харьковом приурочено к заседанию группы по обороне Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала причину наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Об этом она высказалась во время брифинга, трансляция которого доступна на сайте МИД РФ,

По ее словам, украинскому руководству «вообще не жалко» своих военнослужащих, а наступление ВСУ под Харьковом было приурочено к пятому заседанию Контактной группы по оборонному содействию Украине, которое проходит 8 сентября на авиабазе Рамштайн в Германии.

«Все это рассчитано на то, чтобы убедить участников этой сходки в необходимости дальнейшего наращивания военных поставок, прежде всего — современных наступательных вооружений, с помощью которых в Киеве надеются, как они говорят, одержать победу на поле боя и вернуть утраченные территории», — пояснила Захарова.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Ллойд Остин намерен объявить на встрече Контактной группы в Рамштайне об очередном пакете военной помощи Украине. Как сообщил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол, речь идет, в частности, о дополнительных боеприпасах для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Позднее прибывший в Киев госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит более двух миллиардов долларов инвестиций на закупку оружия для Украины и ее 18 государств-соседей.