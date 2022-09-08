Жулин объяснил желание российских фигуристов сменить спортивное гражданство

Жулин заявил, что фигуристы РФ меняют гражданство, потому что у них нет шансов в России

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о смене гражданства российскими спортсменами. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению специалиста, фигуристы поступают так из-за желания выступать на престижных соревнованиях. «Фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет. Они пытаются представлять другие страны, любые, где будут первым номером», — объяснил Жулин.

8 сентября появилась информация, что Федерация фигурного катания на коньках России рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства. Генеральный директор организации Александр Коган добавил, что четыре спортсмена, ранее сменившие флаг, вернулись в Россию в этом году.

Ранее российские фигуристки Мария Дмитриева, Ульяна Ширяева и Инга Гургенидзе приняли решение выступать за другие страны. Дмитриева будет кататься за сборную Израиля, Ширяева — за Канаду, Гургенидзе — за Грузию.