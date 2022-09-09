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В Рязанской области сняли введенный из-за пожаров режим ЧС

Врио губернатора Рязанской области Малков снял введенный из-за пожаров режим ЧС в регионе

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), который был введен на территории Рязанской области из-за лесных пожаров, снят. Об этом в пятницу, 9 сентября, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Принял решение отменить на территории области режим ЧС. Лесной пожар ликвидирован, завершается борьба с задымлениями», — написал он.

Режим ЧС был введен в Рязанской области 22 августа. Смог от природных пожаров доходил до Москвы: местные жители жаловались на дым и запах гари.

29 августа МЧС отчиталось о стабилизации ситуации с пожарами в Рязанской области. Глава Минприроды России Александр Козлов пояснял, что часть из них произошла из-за поджогов.

Оценивая масштабы стихийного бедствия, президент Владимир Путин заявил, что общая площадь лесных пожаров в России в 2022 году в 2,8 раза меньше, чем в 2021-м.

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Евгения Куликова
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