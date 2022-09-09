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Спорт

Гретцки отреагировал на смерть Елизаветы II

Уэйн Гретцки отреагировал на смерть Елизаветы II совместной фотографией с королевой
Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки. Фото: Kyle Terada-USA TODAY Sports / Reuters

Лучший бомбардир в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки отреагировал на смерть британской королевы Елизаветы II. Спортсмен высказался в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Хоккеист опубликовал совместную фотографию с королевой, сделанную в октябре 2002 года, и написал, что тот вечер был одним из лучших в его жизни. «Любимая всеми. Ее будет не хватать», — добавил Гретцки.

Королева скончалась в четверг, 8 сентября, в возрасте 96 лет. Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал ее старший сын Чарльз, который взял имя Карл III. Он будет официально провозглашен королем Великобритании в субботу, 10 сентября.

Гретцки выигрывал Кубок Стэнли в составе «Эдмонтон Ойлерс» и является рекордсменом по числу заброшенных шайб в НХЛ (1016). Он вошел в символическую пятерку столетия по версии Международной федерации хоккея.

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Алексей Гусев
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