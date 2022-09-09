Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
3:0
3-й период
live
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
2:1
2-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
2:1
Перерыв
live
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|5-й тур
Карен Хачанов
Сегодня
22:00 (Мск)
Каспер Рууд
US Open (м)
Ланс
Сегодня
22:00 (Мск)
Труа
Франция - Лига 1|7-й тур
Спорт

Желание российского футболиста сменить спортивное гражданство опровергли

Агент Агеев заявил, что игрок «Сочи» Мелкадзе не планирует менять спортивное гражданство

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Агент Дмитрий Агеев опроверг желание российского футболиста «Сочи» Георгия Мелкадзе сменить спортивное гражданство. Его слова приводит РИА Новости.

«Заявление Георгия было вырвано из контекста. В полной версии того интервью не было конкретных слов о планах сменить гражданство. У Георгия спросили, посещали ли его когда-нибудь мысли выступать не за Россию, а за Грузию, и он ответил "Да". А почему бы таким мыслям и не иметь место?» — подчеркнул Агеев. Он добавил, что Мелкадзе не получал предложения от Грузинской футбольной федерации.

Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Мелкадзе задумался о смене спортивного гражданства с российского на грузинское. «Меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую», — заявил игрок в интервью.

В феврале Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Король Карл III впервые обратился к нации
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
ВФЛА извинилась перед спортсменами за проблемы с выплатой призовых
Покинувший шоу «Звезды сошлись» ведущий рассказал о новой работе
Дженнифер Энистон купила особняк у Опры Уинфри
На Алтае турист залез на камень ради селфи и погиб на глазах жены и друзей
Инсайдер рассказал о будущих iPhone
Гинеколог назвала причину боли в животе у женщин в середине менструального цикла
В Донецке два человека погибли из-за обстрела шахты со стороны ВСУ
Россиянина осудят за похищение человека из чувства мести за тещу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.