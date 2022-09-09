Желание российского футболиста сменить спортивное гражданство опровергли
Агент Дмитрий Агеев опроверг желание российского футболиста «Сочи» Георгия Мелкадзе сменить спортивное гражданство. Его слова приводит РИА Новости.
«Заявление Георгия было вырвано из контекста. В полной версии того интервью не было конкретных слов о планах сменить гражданство. У Георгия спросили, посещали ли его когда-нибудь мысли выступать не за Россию, а за Грузию, и он ответил "Да". А почему бы таким мыслям и не иметь место?» — подчеркнул Агеев. Он добавил, что Мелкадзе не получал предложения от Грузинской футбольной федерации.
Ранее «РБ Спорт» сообщил, что Мелкадзе задумался о смене спортивного гражданства с российского на грузинское. «Меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую», — заявил игрок в интервью.
В феврале Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре.