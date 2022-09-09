Российский игрок клуба РПЛ задумался о смене гражданства

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что задумался о смене гражданства

Нападающий клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» Георгий Мелкадзе задумался о смене гражданства с российского на грузинское. Его слова приводит «РБ Спорт».

«Меня посещали такие мысли, когда мне стукнуло 24-25. Футболист всего несколько лет активно играет в хорошей форме. За это время хотелось бы попасть в сборную. Возможно, в грузинскую», — заявил Мелкадзе. Футболист добавил, что пока не говорил об этом с грузинской федерацией.

Мелкадзе несколько раз вызывали в юношескую и молодежную сборную России по футболу. За национальные команды он в общей сложности провел 16 матчей. В 2015 году нападающий стал серебряным призером чемпионата Европы по футболу U-19.

В феврале ФИФА исключила российские сборные из международных турниров. Таким образом, национальная команда не выступит на чемпионате мира 2022 года в Катаре. УЕФА также отстранила российские клубы от участия в еврокубках.