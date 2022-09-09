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Минобороны показало новые кадры переброски российских войск под Харьков

Минобороны опубликовало новые кадры переброски российских войск на Харьковское направление
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Новые колонны российских войск перебрасываются на Харьковское направление. Видео движения техники снято Минобороны, его публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На показанных кадрах видно, как техника Вооруженных сил России с символикой группировки «Отважные» движется по пустым дорогам. В составе колонны — тентированные КамАЗы и ЗИЛы с живой силой, бронированные автомобили «Тигр» и УАЗ-3151, буксируемые гаубицы, передвижные станции РЭБ и прочая техника.

Похожие кадры Минобороны демонстрировало днем 9 сентября.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».

Валерий Розенберг
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