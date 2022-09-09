Минобороны показало новые кадры переброски российских войск под Харьков

Минобороны опубликовало новые кадры переброски российских войск на Харьковское направление

Новые колонны российских войск перебрасываются на Харьковское направление. Видео движения техники снято Минобороны, его публикует РИА Новости в своем Telegram-канале.

На показанных кадрах видно, как техника Вооруженных сил России с символикой группировки «Отважные» движется по пустым дорогам. В составе колонны — тентированные КамАЗы и ЗИЛы с живой силой, бронированные автомобили «Тигр» и УАЗ-3151, буксируемые гаубицы, передвижные станции РЭБ и прочая техника.

Похожие кадры Минобороны демонстрировало днем 9 сентября.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Ее целями Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины». Позже в Кремле уточнили, что первостепенной задачей специальной военной операции России на Украине является «уничтожение националистических батальонов».