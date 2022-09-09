Глава ЛНР заявил о скором освобождении ДНР

Глава ЛНР Пасечник заявил, что освобождение ДНР завершится в ближайшее время

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил, что освобождение территорий Донецкой народной республики (ДНР) завершится в скором времени. Об этом сообщает Telegram-канал ЛуганскИнформЦентр.

«Уверен, что поставленную задачу мы выполним в ближайшее время. Ведь вместе — мы сила», — сказал глава ЛНР на открытии восстановленного мемориала «Саур-Могила».

Ранее в ЛНР сообщили об осложнившейся ситуации в районе городов Соледар и Артемовск в Донецкой народной республике, которое связали с началом активной работы артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне стало известно о начале наступления Украины в Харьковской области. Оно продвигается в сторону городов Балаклея, Купянск и Изюм. К концу дня 8 сентября, по сообщениям некоторых российских военкоров, ВСУ удалось продвинуться на 20 километров вглубь обороны союзных сил.