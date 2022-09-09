Названы регионы России с самыми большими скидками на квартиры в ипотеку

В России самые большие скидки на квартиры в ипотеку предоставляют в Северной Осетии

В августе 2022 года одни из самых больших скидок при покупке вторичного жилья в ипотеку среди регионов России предоставляли в Северной Осетии — 5,7 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра сервиса «Домклик».

В качестве скидки эксперты рассчитали разницу между указанной ценой объекта в объявлении о продаже и его стоимостью при покупке в ипотеку. Регионами с самыми большими скидками также назвали Адыгею и Дагестан — скидка в каждом достигла 4,4 процента.

Что касается списка регионов, лидирующих в выдаче ипотеки на вторичное жилье, то самые большие скидки предоставляют Башкортостане — дисконт от цены предложения в среднем достиг 2,3 процента. Ниже в рейтинге расположились Краснодарский край (2,2 процента) и Татарстан (2 процента).

В феврале Центробанк выяснил, что на начало 2022 года самый большой объем просроченной задолженности по ипотечному кредиту оказался в Москве. Сумма превысила девять миллиардов рублей. Ниже в списке расположились Московская область и Санкт-Петербург.