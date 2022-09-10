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Макгрегор дал совет провалившему взвешивание Чимаеву

Боец Конор Макгрегор заявил, что Хамзата Чимаева необходимо было снять с турнира UFC 279

Фото: Christian Bruna / Reuters

Ирландский боец смешанного стиля (MMA), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в Instagram дал совет провалившему взвешивание шведу Хамзату Чимаеву.

Спортсмен посчитал, что Чимаева необходимо было снять с турнира UFC 279. «Более удобный бой, за то, что ты не сделал вес… Это может заставить других последовать его примеру. К черту с карда и на диету», — заявил он.

О проваленном взвешивании Чимаева стало известно ранее 10 сентября. Из-за этого в главном бою турнира Диас встретится с соотечественником Тони Фергюсоном, а Чимаев — с американцем Кевином Холландом.

Поединок Диаса и Чимаева должен был возглавить турнир в Лас-Вегасе 11 сентября. Перед пресс-конференцией Чимаев и Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого глава промоушена Дэйна Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Анастасия Борисова
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