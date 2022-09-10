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Спорт

Провалившему взвешивание Чимаеву поменяли соперника в UFC

Проваливший взвешивание Чимаев встретится в UFC 279 с Холландом вместо Диаса

Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Боец смешанного стиля (ММА), представляющий Швецию уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, проведет поединок против американца Кевина Холланда на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил глава промоушена UFC Дэйна Уайт, передает «Чемпионат.com».

Изначально Чимаев в главном бою UFC 279 в Лас-Вегасе должен был встретиться с американцем Нейтом Диасом, но провалил взвешивание, оказавшись на несколько килограммов тяжелее лимита в 77,56 килограмма. Позднее Уайт объяснил, что у спортсмена во время сгонки веса появились судороги и врачи запретили ему сбрасывать вес.

Теперь в главном бою вечера Нейт Диаз встретится с Тони Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что перед пресс-конференцией бойцов произошла драка. Чимаев и американец Кевин Холланд подрались за кулисами, после чего началась массовая потасовка. После этого Уайт принял решение отменить пресс-конференцию.

Марина Совина
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