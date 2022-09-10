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Украина попросила у США кредит на покупку газа

Украина ведет переговоры с банком в США о кредите в 1,5 млрд долларов на покупку газа

Фoто: Leonhard Foeger / Reuters

Украина ведет переговоры с Экспортно-импортным банком США (Eximbank) о получении кредита в 1,5 миллиарда долларов на покупку газа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что о переговорах министра финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен проинформировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — вечером 9 сентября они поговорили по телефону. Йеллен подчеркнула необходимость определить «ближайшие высокоэффективные проекты, имеющие решающее значение для восстановления экономики Украины».

Также приводятся слова гендиректора «Нафтогаза» Юрия Витренко, согласно которым в случае получения кредита Украина сможет иметь к 1 ноября в хранилищах 15 миллиардов кубометров газа.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко заявил, что Украина не сможет накопить достаточно запасов газа на зиму. По его данным, сейчас в подземных хранилищах находится 13,34 миллиарда кубометров газа, при этом необходимо 19 миллиардов кубометров.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил странам Евросоюза хранить газ для собственных нужд в украинских подземных хранилищах, что позволит снизить зависимость от российских поставок.

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Антон Похиляк
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