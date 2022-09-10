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Спорт

Матч чемпионата Испании прервали из-за сердечного приступа у болельщика

Матч между «Кадисом» и «Барселоной» прервали из-за сердечного приступа у болельщика

Фото: Reuters

Матч чемпионата Испании между «Кадисом» и «Барселоной» прервали из-за сердечного приступа у болельщика. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мужчине стало плохо на трибунах. Отмечается, что вратарь «Кадиса» Херемиас Ледесма прорвался к боковой линии, чтобы передать аптечку для оказания первой помощи. Врачи начали реанимировать фаната, испаользуя дефибриллятор.

Встреча Ла Лиги в Кадисе была прервана за десять минут до окончания при счете 2:0 в пользу Барселоны. Часть футболистов молилась на поле, а затем ушла в раздевалки после рекомендации судьи Карлоса дель Серро Гранде.

В октябре 2017-го болельщик сборной Украины стал свидетелем поражения сборной от хорватов и умер. Ему стало плохо во время футбольного матча отборочного турнира чемпионата мира-2018.

Анастасия Борисова
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