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Жирков выступил против введения Fan ID

Российский футболист Юрий Жирков раскритиковал введение Fan ID

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский футболист Юрий Жирков выступил против введения паспорта болельщика (Fan ID). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Если из-за него люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть», — заключил 37-летний спортсмен.

С июля 2022-го Жирков находится в статусе свободного агента. Футболист отметил, что готов продолжать карьеру и ищет новый клуб.

Ранее голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал введение Fan ID. «Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал он.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Теперь для прохода на трибуны на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. На данный момент она действует на пяти стадионах: «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». Позднее система распространится на другие арены. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Дарья Коршунова
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