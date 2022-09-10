Жирков выступил против введения Fan ID

Российский футболист Юрий Жирков раскритиковал введение Fan ID

Российский футболист Юрий Жирков выступил против введения паспорта болельщика (Fan ID). Его слова передает «Чемпионат.com».

«Если из-за него люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть», — заключил 37-летний спортсмен.

С июля 2022-го Жирков находится в статусе свободного агента. Футболист отметил, что готов продолжать карьеру и ищет новый клуб.

Ранее голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал введение Fan ID. «Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал он.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Теперь для прохода на трибуны на матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. На данный момент она действует на пяти стадионах: «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». Позднее система распространится на другие арены. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.