Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
Сегодня
19:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сочи
Сегодня
20:00 (Мск)
Динамо М
Россия - Премьер-Лига|9-й тур
Жирона
Сегодня
22:00 (Мск)
Вальядолид
Испания - Примера|5-й тур
Карен Хачанов
Сегодня
22:00 (Мск)
Каспер Рууд
US Open (м)
Ланс
Сегодня
22:00 (Мск)
Труа
Франция - Лига 1|7-й тур
Спорт

Акинфеев раскритиковал введение Fan ID

Игорь Акинфеев рассказал, что понимает болельщиков, бойкотирующих матчи из-за Fan ID
Игорь Акинфеев

Игорь Акинфеев. Фото: Александр Кулебякин / Globallookpress.com

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал введение в России паспорта болельщика (Fan ID). Его слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал Акинфеев, добавив, что он лично общался с фанатами, бойкотирующими матчи.

Спортсмен заявил, что также недоволен проверками игроков перед входом на стадион. «Ты вроде футболист, на футбол приехал, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: "Может, еще карманы вывернуть?"», — поделился голкипер.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Теперь для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. На данный момент она действует на пяти стадионах: «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». Позднее система распространится на другие арены. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Военкор раскрыл подробности боев на Изюмском направлении
Оценена ситуация на российском рынке новостроек
Двухтонный станок раздавил бизнесмена на складе в Подмосковье
Названы лучшие места для свиданий в Москве
Онколог назвала методы борьбы со слабостью и тошнотой после химиотерапии
Marvel создала специальную комнату для обсуждения секретных проектов
В Литве заявили об обеспечении Украины военной техникой на полгода
В Британии за несколько часов до смерти королевы предложили пожить в ее поместье
МАГАТЭ сообщило о ЧП на Запорожской АЭС
В Эдинбургском соборе началась подготовка к панихиде по Елизавете II
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.