Акинфеев раскритиковал введение Fan ID

Игорь Акинфеев рассказал, что понимает болельщиков, бойкотирующих матчи из-за Fan ID

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал введение в России паспорта болельщика (Fan ID). Его слова приводит YouTube-канал «Коммент.Шоу».

«Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные. А болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола», — сказал Акинфеев, добавив, что он лично общался с фанатами, бойкотирующими матчи.

Спортсмен заявил, что также недоволен проверками игроков перед входом на стадион. «Ты вроде футболист, на футбол приехал, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: "Может, еще карманы вывернуть?"», — поделился голкипер.

Госдума приняла закон о Fan ID в декабре 2021 года. Теперь для прохода на трибуны на матчи РПЛ каждый болельщик обязан иметь персонифицированную карту зрителя. На данный момент она действует на пяти стадионах: «Фишт» (Сочи), «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону), «Екатеринбург Арена», «Солидарность Самара Арена» и «Нижний Новгород». Позднее система распространится на другие арены. В ответ на это активные фанаты клубов РПЛ, кроме «Ахмата», объявили о бойкоте матчей лиги.