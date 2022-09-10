Ученица Плющенко решила сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Софья Шифрина, тренирующаяся у Плющенко, перейдет в сборную Израиля

Российская фигуристка Софья Шифрина решила сменить спортивное гражданство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

13-летняя ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко перейдет в сборную Израиля. Ранее спортсменка тренировалась под руководством Светланы Пановой.

На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/2021 Шифрина заняла 11-е место. На первенстве Москвы в той же категории спортсменка стала серебряным призером.

Ранее стало известно, что еще одна российская фигуристка, 14-летняя Мария Дмитриева, приняла решение выступать за сборную Израиля. В Федерации фигурного катания этой страны подтвердили, что переход находится в стадии оформления.