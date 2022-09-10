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Спорт

Хачанов оценил вылет в полуфинале US Open

Российский теннисист Карен Хачанов заявил, что гордится игрой в полуфинале US Open

Фото: Александар Джорович / РИА Новости

Российский теннисист Карен Хачанов оценил вылет в полуфинале US Open. Его слова доступны на сайте турнира.

«Я действительно горжусь тем, что дошел до полуфинала US Open и был очень близок к финалу. Я думал о трофее, мечтал его поднять. Не люблю говорить слишком много и заходить слишком далеко — я сегодня проиграл», — заявил Хачанов. Он отметил, что турнир показал его уровень. Теннисист подчеркнул, что будет работать усерднее дальше, чтобы однажды завоевать трофей.

В полуфинале отечественный спортсмен встретился с норвежцем Каспером Руудом. Матч завершился в четырех сетах со счетом 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:2 в пользу седьмой ракетки мира. Спортсмены провели на корте 3 часа 1 минуту.

Для 26-летнего россиянина это был первый в карьере полуфинальный матч на турнире серии «Большого шлема». В четвертьфинале US Open Хачанов победил австралийца Ника Кирьоса со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7, 6:4.

Дарья Коршунова
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