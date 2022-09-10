Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Кремле рассказали о планах Путина по совещаниям с военными

Пресс-секретарь Песков: формат военных сочинских совещаний продолжится, их график сдвинут
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Формат военных совещаний президента России Владимира Путина востребован и будет продолжен, но сейчас их график будет «сдвинут». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Традиционно мероприятия проходят в Сочи.

«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать, — рассказал представитель Кремля. — Но понятно, что сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому совещания сдвигаются вправо».

Ранее Дмитрий Песков анонсировал переговоры президентов России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по вопросу реализации «зерновой сделки» в Самарканде. 8 сентября президент турецкий лидер заявил о желании попросить российского коллегу Владимира Путина начать поставки продовольствия из России по коридору в Черном море.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о планах Путина по совещаниям с военными
Иран обвинил европейские страны в подталкивании к провалу ядерной сделки
Кадыров назвал чушью разговоры об отступлении из Соледара
В ЛНР заявили о контроле союзными силами всей территории республики
Безруков рассказал о своем московском детстве
В Белоруссии представили первый собственный спортивный электромобиль
Чимаев отреагировал на проваленное взвешивание фразой «тут Чечня, ублюдки»
Защищавший Ефремова Пашаев снова получил статус адвоката
Раскрыт адрес советской фабрики «Москвошвея»
Доступ к новому колесу обозрения в Москве ограничили из-за наплыва посетителей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.