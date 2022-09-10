В Кремле рассказали о планах Путина по совещаниям с военными

Пресс-секретарь Песков: формат военных сочинских совещаний продолжится, их график сдвинут

Формат военных совещаний президента России Владимира Путина востребован и будет продолжен, но сейчас их график будет «сдвинут». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Традиционно мероприятия проходят в Сочи.

«Сочинские совещания востребованы, они будут продолжаться, тем более что, конечно, по мере развития СВО приобретается определенный опыт, который нужно обсуждать, — рассказал представитель Кремля. — Но понятно, что сейчас график весьма и весьма напряженный, поэтому совещания сдвигаются вправо».

Ранее Дмитрий Песков анонсировал переговоры президентов России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по вопросу реализации «зерновой сделки» в Самарканде. 8 сентября президент турецкий лидер заявил о желании попросить российского коллегу Владимира Путина начать поставки продовольствия из России по коридору в Черном море.