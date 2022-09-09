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Песков анонсировал переговоры Путина и Эрдогана

Представитель Кремля Песков заявил, что Путин и Эрдоган встретятся в Самарканде

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры по реализации «зерновой сделки» в Самарканде на следующей неделе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Возможен и необходим и уже готовится разговор Путина и Эрдогана, который, как мы рассчитываем, состоится в Самарканде. Этот разговор действительно назрел», — анонсировал Песков. По его словам, реализация стамбульской сделки не обеспечивает продовольствием бедные страны, поскольку Запад нарушает договоренности.

«Всего два судна с грузом продовольствия прибыли в эти бедные страны. Это первая тема, которую, конечно же, нужно обсуждать. И конечно же, это тема попадания на международные рынки российского продовольствия», — подчеркнул представитель Кремля.

8 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании попросить российского коллегу Владимира Путина начать поставки продовольствия из России по коридору в Черном море. Глава государства рассказал, что намерен обратиться с просьбой к Путину во время встречи в Самарканде.

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Николай Чигасов
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