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ВКС России получили партию новых Су-35С

«Ростех» сообщил о передаче второй партии новых истребителей Су-35С ВКС России

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Воздушно-космические силы России (ВКС) получили партию новых многоцелевых истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех» в Telegram.

Отмечается, что истребители произведены на авиазаводе имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, входящем в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК). До этого первая партия боевых машин была поставлена осенью 2021 года.

Су-35С сконструирован по технологиям истребителей пятого поколения, что значительно увеличивает его преимущества в боевых условия по сравнению с истребителями поколения «4» и «4+».

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4 августа 2022

Су-35С использовались в ходе стратегического учения «Восток-2022». Российские многоцелевые истребители перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника. Летчики истребителей Су-30СМ выполняли полеты на высотах более 10 тысяч метров. Также самолеты меняли траекторию и маневрировали. Истребители условного противника были своевременно обнаружены расчетами радиотехнических войск окружного объединения ВВС и ПВО.

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Варвара Кошечкина
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