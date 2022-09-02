Су-35С перехватили самолеты «противника» на учениях

Истребители Су-35С перехватили более 20 самолетов «противника» на учениях «Восток-2022»

В ходе стратегического учения «Восток-2022» российские многоцелевые истребители с управляемым вектором тяги Су-35С перехватили более 20 высокоманевренных воздушных целей условного противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«В ходе выполнения задач по отражению воздушного нападения условного противника в рамках стратегического командно-штабного учения "Восток-2022" экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа перехватили свыше 20 воздушных целей, роль которых выполняли самолеты Су-30СМ», — говорится в сообщении.

Летчики истребителей Су-30СМ выполняли полеты на высотах более 10 тысяч метров. Также самолеты меняли траекторию и маневрировали. Истребители условного противника были своевременно обнаружены расчетами радиотехнических войск окружного объединения ВВС и ПВО.

По команде дежурных сил по ПВО с одного из военных аэродромов в Приморском крае пары Су-35С поднялись в воздух. Истребители выполнили электронные пуски ракет на расстоянии свыше 100 километров до самолетов «противника».

В Минобороны уточнили, что каждая цель была перехвачена и уничтожена до входа в зону ответственности подразделений ПВО Восточного военного округа.

В августе глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что российским истребителям Су-35С нет равных в воздушных боях.