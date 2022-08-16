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Глава ОАК рассказал об эффективности применения Су-35С в боях на Украине

Глава ОАК Слюсарь заявил, что российским истребителям Су-35С нет равных

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь в интервью ТАСС рассказал об эффективности применения истребителей Су-35С, Су-25 и Су-34 в рамках специальной военной операции на Украине. По его словам, российским самолетам нет равным.

«Вопрос об эффективности применения все же корректнее задать нашим заказчикам в министерстве обороны. Мы видим, что самолетам Су-35С нет равных в воздушных боях, что Су-34 уничтожают высокоточным оружием важные наземные цели, а Су-25 в очередной раз демонстрируют уникальную боевую живучесть, то есть решения, заложенные конструкторами, оказались верными», — заявил он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов выступил с призывом не допустить попадания на Украину порядка 100 самолетов и вертолетов, на которых афганские военные в прошлом году сбежали в Узбекистан и Таджикистан.

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Марина Совина
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