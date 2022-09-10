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Спорт

Тарпищев прокомментировал поражение Хачанова в полуфинале US Open

Глава ФТР Тарпищев назвал выступление Хачанова на US Open лучшим за последние годы

Фото: Robert Deutsch-USA TODAY Sports / Reuters

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Карена Хачанова в полуфинале US Open. Его слова приводит РБК.

«Если бы Карен ровно подавал, то он мог бы зацепиться за очки. Такой результат игры закономерен. Не могу сказать, что Карен играл плохо, матч был хороший. Но [норвежец Каспер] Рууд сыграл увереннее», — отметил специалист. По его мнению, Хачанову не хватило уверенности.

Тарпищев назвал выступление Хачанова на US Open лучшим за последние годы. «Это выступление сыграет только в плюс для него. Трагедии никакой нет в поражении, он же должен вернуться в двадцатку. Думаю, что в следующем году сможет войти в топ-10», — заключил он.

Для 26-летнего россиянина это был первый в карьере полуфинальный матч на турнире серии «Большого шлема». В шаге от финала отечественный спортсмен уступил Рууду в четырех сетах со счетом 6:7 (5:7), 2:6, 7:5, 2:6. Спортсмены провели на корте 3 часа 1 минуту.

Дарья Коршунова
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