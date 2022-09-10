Олимпийская чемпионка оценила шансы Медведева вернуть статус первой ракетки мира

Теннисистка Веснина заявила, что Медведев ненадолго утратил статус первой ракетки мира

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина оценила шансы российского теннисиста Даниила Медведева вернуть статус первой ракетки мира. Ее слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что Даниил ненадолго утратил этот статус. Конечно, большую роль сыграло давление. Защищать титул Большого шлема всегда непросто, мало кому это удается, потому что большая ответственность», — заявила она. Веснина сочла, что Медведеву не повезло со жребием на US Open и он попал на очень сложных соперников. «Я думаю, он сделает выводы и будет готов в следующий раз», — заключила спортсменка.

Медведев вылетел с US Open в четвертом круге. В борьбе за выход в следующую стадию турнира россиянин уступил австралийцу Нику Кирьосу. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:7 (11:13), 6:3, 3:6, 2:6.

Даниил Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 15 недель, что является рекордом среди российских спортсменов. В активе первой ракетки мира 6885 очков. Обновленный рейтинг будет доступен в понедельник, 12 сентября.