Бойцы батальона «Таврида» сообщили, что активность артиллерии ВСУ у Васильевки снизилась

Бойцы добровольческого казачьего штурмового батальона «Таврида», отвечающие за оборону в районе города Васильевка Запорожской области, рассказали РИА Новости о ситуации на линии соприкосновения. В частности, они сообщили, что активность артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ) снизилась.

«Последние двое-трое суток артиллерия противника практически не работает, потому что ей было нанесено огневое поражение. Все ранее выявленные цели были уничтожены. Сейчас артиллерия противника работает один-два раза в день с минимальным количеством снарядов», — сказал командир 5-го стрелкового взвода с позывным «Гурон».

Доброволец добавил, что ВСУ в основном ведут наблюдение с помощью беспилотников. Другой боец с позывным «Лесник» сообщил агентству, что беспилотники противника сбрасывают боевые заряды. Он также указал, что раненых в последнее время «достаточно», однако батальон продолжает бороться, используя для этого современные методы.

Представители батальона также отметили, что фронт отодвигается и им удается занимать территории, где ранее стояли силы ВСУ. «Несомненно, надо быть аккуратными», — подчеркнули они и добавили, что украинская армия, отступая, оставляет в домах мирных жителей фугасы, мины и самодельные взрывные устройства.

9 сентября стало известно, что ВСУ попытались высадить десант через Днепр в Запорожской области. Вооруженные силы России отразили эту атаку. Член администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в неудачной попытке десанта участвовали иностранные наемники.