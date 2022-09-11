Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден отказался комментировать ситуацию на Украине

Байден заявил об осведомленности о ситуации на Украине, но отказался ее комментировать

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Президент США Джо Байден отказался комментировать ситуацию на Украине, однако заявил, что осведомлен о происходящем в стране. Как пишет ТАСС, об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов в штате Делавэр.

Представители прессы поинтересовались, знает ли президент о происходящем на Украине и о перегруппировке российских вооруженных сил. «Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается», — сказал Байден. Другие подробности не уточняются.

Ранее Минобороны России сообщило, что за пять дней потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях составили свыше четырех тысяч убитых военных и более восьми тысяч раненых. Помимо этого, в министерстве заявили о поражении пункта дислокации иностранных наемников на Украине.

8 сентября сообщалось о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября стало известно, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм.

В начале сентября американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что США принимают непосредственное участие в подготовке контрнаступления Украины. Уточнялось, что Вашингтон консультируется с Киевом по военным вопросам, но окончательные решения принимают украинцы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Популярная курортная страна предложила ввести визы для россиян
Во Франции по ошибке продали электричество на 60 миллионов евро
Добровольческий батальон рассказал о ситуации в Запорожье
Звездный стилист назвал визуально старящие женщин ошибки при уходе за волосами
Беженцы рассказали о ситуации на границе Харьковской области и России
«Локомотив» проиграл третий матч подряд
Путин призвал Макрона повлиять на Украину из-за обстрелов Запорожской АЭС
Невролог назвал основные критерии выбора школьного рюкзака
Байден отказался комментировать ситуацию на Украине
«Краснодар» потребовал расследовать судейство матча против ЦСКА с тремя пенальти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.