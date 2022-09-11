Байден заявил об осведомленности о ситуации на Украине, но отказался ее комментировать

Президент США Джо Байден отказался комментировать ситуацию на Украине, однако заявил, что осведомлен о происходящем в стране. Как пишет ТАСС, об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопросы журналистов в штате Делавэр.

Представители прессы поинтересовались, знает ли президент о происходящем на Украине и о перегруппировке российских вооруженных сил. «Да, я знаю, но не собираюсь говорить об этом сейчас, потому что ситуация в настоящий момент развивается», — сказал Байден. Другие подробности не уточняются.

Ранее Минобороны России сообщило, что за пять дней потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на двух направлениях составили свыше четырех тысяч убитых военных и более восьми тысяч раненых. Помимо этого, в министерстве заявили о поражении пункта дислокации иностранных наемников на Украине.

8 сентября сообщалось о начале наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области в сторону городов Балаклея, Изюм и Купянск. 10 сентября стало известно, что российским подразделениям пришлось покинуть Изюм.

В начале сентября американский телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что США принимают непосредственное участие в подготовке контрнаступления Украины. Уточнялось, что Вашингтон консультируется с Киевом по военным вопросам, но окончательные решения принимают украинцы.