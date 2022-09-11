Чимаев отреагировал на отмену боя с Диасом фразой «я убил бы его»

Боец UFC Хамзат Чимаев заявил, что убил бы Нэйта Диаса, если бы они встретились в октагоне

Шведский боец смешанного стиля (MMA) чеченского происхождения Хамзат Чимаев отреагировал на смену соперника на турнире UFC 279. Пресс-конференция спортсмена доступна на YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Чимаев описал отмену поединка с американцем Нэйтом Диасом фразой «я убил бы его». «Я был бы в тюрьме, так что, может быть, я должен быть счастлив», — заявил он.

Изначально Чимаев и Диас должны были сразиться в главном бою вечера. Однако соперник американца провалил взвешивание и был заменен на Тони Фергюсона, уступившего звезде UFC в результате удушающего приема.

Чимаев, в свою очередь, встретился в октагоне с Кевином Холландом. Швед одержал победу над американцем на третьей минуте боя.

Теперь в активе Чимаева 12 побед в 12 поединках. На счету Диаса 21 победа при 13 поражениях.