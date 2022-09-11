Очевидцы рассказали о попавшем в людей фейерверке в Туве

Очевидец попавшего в людей фейерверка в Туве: многие даже не успели понять, что произошло

Очевидец попавшего в людей фейерверка в Туве рассказал «Ленте.ру», что многие горожане даже не успели понять, что произошло, наслаждаясь красотой салюта. Он добавил, что когда люди осознали, что в них летят залпы от фейерверка, началась паника.

Вечером 10 сентября во время салюта в честь 108-го Дня города в Кызыле (Республика Тыва) часть залпов праздничного фейерверка обстреляла толпу людей. По данным детского омбудсмена Сайзаны Товуу, в результате инцидента в российском городе пострадали трое несовершеннолетних.

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг заявил, что в причинах ЧП разбираются все ответственные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Если вина подрядчика по несоблюдению техники безопасности подтвердится, то он должен понести ответственность по всей строгости закона, заверил Ховалыг. Прокуратура столицы Тувы Кызыла начала проверку.

Сначала салют был отличным. Но внезапно в лодке, на которой находился фейерверк, он взорвался. И залпы полетели в людей, которые находились рядом с обелиском «Центр Азии» очевидец происшествия

«Я находился недалеко от этого. Все произошло на моих глазах. Мне чудом повезло, и я сам не пострадал», — рассказал очевидец, пожелавший сохранить анонимность.

Другой очевидец, который также пожелал сохранить анонимность, сообщил в разговоре с «Лентой.ру», что как только начался салют, в глаза горожан стали попадать остатки от залпов.

«Салют был слишком близко к берегу. Он находился на какой-то лодке. Сначала было все красиво, но потом в глаза стали попадать какие-то остатки от фейерверка. Точно не знаю, что это было. Затем появился дым от салюта и запахло гарью. У меня аллергия на резкие запахи, поэтому мне уже в тот момент стало плохо. Дышать было нечем», — сказал очевидец.

Он поделился, что в последние минуты салюта было слышно, как на лодке что-то взорвалось.

«После этого фейерверки стали стрелять в людей. У некоторых моих знакомых теперь сильно болят глаза. В этот момент весь народ, который находился ближе к запускам, убежал. Это выглядело как в муравейнике», — заключил очевидец.

Многим попало на руки и на лицо. Люди остались с ожогами очевидец происшествия

Ранее сообщалось, что власти индийского города Нью-Дели собрались запретить запуск фейерверков. Таким образом в столице азиатской страны планируют не допустить опасного уровня загрязнения воздуха. Запрет будет действовать с октября и до начала января 2023-го. Однако точную дату вступления новых правил в силу власти не назвали.