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Президент Германии отправится на похороны Елизаветы II

DPA: президент Германии Штайнмайер отправится на похороны королевы Елизаветы II

Фото: Wolfgang Kumm / Reuters

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер отправится на государственные похороны британской королевы Елизаветы II, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Как уточнили в пресс-службе главы государства, Штайнмайер посетит похороны в Вестминстерском аббатстве.

Похороны британской королевы состоятся 19 сентября в Лондоне. Гроб с телом королевы 11 сентября отправили из замка Балморал на машинах в Эдинбург. Там он будет находиться во дворце Холируд и соборе Святого Джайлса.

Днем 13 сентября его отправят самолетом в Лондон, перед похоронами королева будет лежать в Вестминстер-холле четыре дня, «чтобы публика могла отдать дань уважения».

Елизавета II скончалась 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала рекордсменом по сроку правления в истории Великобритании — 70 лет.

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Марина Совина
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