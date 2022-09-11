Греция заявила о провокации со стороны Турции

Protothema: Греция считает провокацией обвинения в обстреле судна у берегов Турции

Греция считает очередной провокацией заявления турецких СМИ о якобы имевшем место обстреле греческим кораблем береговой охраны рыболовецкого судна под флагом Коморских островов у греческого острова Лесбос. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на греческую газету Protothema.

Издание сообщает, что турецкие СМИ вновь пытаются устроить провокацию, утверждая, что корабль греческой береговой охраны открыл огонь по рыболовецкому судну у острова Бозджаада. По их данным, когда греческое судно открыло огонь, в дело вмешались два катера турецкой береговой охраны и вынудили его уйти. Сообщается, что на борту рыболовецкого судна находились 18 членов экипажа, в основном иностранцы, и трое граждан Турции.

Однако, по информации источников издания в греческих силовых структурах, судно, двигавшееся северо-западнее греческого острова Лесбос в направлении турецкого побережья, не остановилось ни на требования греческой береговой охраны, ни на звуковые предупреждения в громкоговорители, и продолжило свой курс.

«Тогда военнослужащие береговой охраны произвели предупредительные выстрелы в воздух», — подчеркивает газета.

Издание сообщает, что греческие службы классифицировали судно как неустановленное, поскольку оно «настолько старое и ржавое, что было трудно выяснить, что оно вообще из себя представляет».

«Затем греческие власти проинформировали турецкие инстанции о том, что судно направляется к их берегам, чтобы они проверили этот таинственное плавсредство», — утверждает газета.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил о готовности нанести моментальный удар в случае перехода Греции к эскалации в территориальных спорах между государствами.

В ответ на это премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что угрозы Турции на запугают греков, поскольку страна укрепляет собственные вооруженные силы и обладает сильными союзниками.

Отношения между Грецией и Турцией накалились после новостей о том, что греческая система ПВО произвела захват цели в тот момент, когда в ее поле распознавания оказался турецкий истребитель. Инцидент произошел в районе острова Крит, где был размещен зенитный комплекс российского производства С-300.